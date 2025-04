Mezzano a TN: “Mercato? Ecco in quale reparto investirei in estate”

In esclusiva su TN le parole dell'ex laterale difensivo e tecnico delle giovanili del Torino, oggi al Chisola

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 9 aprile 2025 (modifica il 9 aprile 2025 | 09:46)

Torna a parlare in esclusiva su Toro News Luca Mezzano, uno che il Torino l'ha conosciuto sotto più vesti. Dapprima è stato calciatore, laterale difensivo di spinta, poi è stato allenatore delle giovanili. Oggi Mezzano è al Chisola, società che milita nel campionato di Serie D, ma non si lascia sfuggire alcuna partita e alcuna notizia del mondo granata.

Buongiorno Luca. Come si possono trovare motivazioni quando non arrivano da un obiettivo vero e proprio di classifica?"Io credo che sicuramente va fatta una valutazione sulla motivazione del singolo più che della squadra. In questa fase bisogna puntare soprattutto su giocatori che possono giocarsi in queste settimane il loro futuro al Torino. Non è facile trovare motivazioni quando non ci sono obiettivi di squadra, farei leva su obiettivi personali più che collettivi. In questo modo magari si può ricavare qualcosa di buono anche come squadra".

Il primo anno di Vanoli al Torino a un mese e mezzo dal termine può definirsi positivo?"Al netto di tutto sì. Non bisogna dimenticare la grande partenza. In concomitanza con l'infortunio di Zapata c'è stato un forte rallentamento. Vanoli è stato capace di raddrizzare la nave dopo un bruttissimo momento. Ha garantito una salvezza tranquilla, in autunno non era facilmente pronosticabile. A gennaio è stato proposto un buon mercato che sta garantendo una base solida su cui poter lavorare oggi e nel prossimo futuro. Il livello può essere alzato, serve la volontà. Il primo anno di Vanoli andrà in archivio positivamente. Il valore della squadra rispecchia la stagione".

Da ex laterale difensivo, serve qualcosa in più a destra per fare il salto di qualità? Senza Bellanova è stato fatto un bel passo indietro..."A sinistra con Biraghi è stato preso un giocatore di provata esperienza e qualità. Lui può alzare il livello tecnico ed emotivo della squadra. A destra Pedersen non ha convinto, bisognerà capire il futuro tattico di Lazaro. Se non torna a fare il laterale difensivo a destra, allora è auspicabile un ingresso in quella zona del campo. Penso che in estate se il modulo di partenza di Vanoli dovesse rimanere il 4-2-3-1 bisognerà investire soprattutto sugli esterni d'attacco".

Il bicchiere per la Primavera del Torino è mezzo vuoto?"Si tratta della prima stagione non positiva dopo tanti anni. Era da anni che i play-off venivano centrati. Può capitare di sbagliare un'annata. Con i giovani basta poco per riaccendere l'entusiasmo. Bisogna lavorare in vista del prossimo anno perché il Torino storicamente ha dimostrato che quando ha pescato tra i giovani ha trovato dei tesori da valorizzare in Prima Squadra".

Per lei può essere un'alternativa da perseguire una seconda squadra in Serie C? Anche l'Inter di recente ha presentato il progetto dopo Juventus, Atalanta e Milan."La seconda squadra è stata messa in piedi fino a questo momento soprattutto da club che negli ultimi anni hanno effettuato cospicui investimenti a livello di settore giovanile, investimenti molto superiori a quelli del Torino. La seconda squadra in Serie C serve a non disperdere in mille prestiti giovani che escono dal tuo vivaio. Non è un progetto che vedo concretizzabile nel breve periodo al Torino. Però, questo non toglie che l'investimento sul settore giovanile da parte del Torino non può mancare perché può essere molto produttivo".

Il Robaldo potrà dare una mano?"Gli impianti sono fondamentali per le società di oggi. Il Robaldo ha attraversato tante peripezie, si pensava si potesse partire un po' prima. Ora però ci siamo. Si tratta di un segnale di crescita, un fatto positivo e spero possa coincidere con la crescita di qualche giovane interessante per la Prima Squadra".

Nel suo futuro cosa c'è?"Ormai sono da tre anni al Chisola, ho allenato l'Under-16 e ho fatto il collaboratore nella Prima Squadra. In questo momento è difficile fare grandi progetti, al Chisola mi trovo benissimo. Sono in una società davvero ben organizzata. Ho una grande passione, sto dando il massimo per tornare tra i professionisti ma si vedrà. Per ora mi godo un ottimo ambiente come quello del Chisola".