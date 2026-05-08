La brutta sconfitta di Udine ha lasciato parecchie delusioni nell'ambiente granata visto che era l'ultima partita prima delle celebrazioni del 4 maggio. La squadra di Roberto D'Aversa dovrà quindi cercare subito di rifarsi e stasera avrà l'occasione di farlo con quello che è il penultimo match casalingo della stagione. Il Torino oggi - venerdì 8 maggio - alle 20:45 ospita infatti il Sassuolo di Fabio Grosso, avversario scomodo e in un momento di grande fiducia. Per conoscere tutti i segreti della formazione emiliana, abbiamo posto alcune domande a chi la conosce molto bene. Si tratta di Gabriele Molteni, collega sempre al seguito dei neroverdi per conto della Gazzetta di Modena, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato i prossimi avversari dei granata.

Buongiorno Gabriele, in che condizioni fisiche e di umore arriva il Sassuolo a questa partita contro il Torino? "Il Sassuolo arriva molto bene a questa partita. Ci si poteva aspettare una flessione dopo i 40 punti, in realtà non c'è stata e anzi nelle ultime partite la squadra ha accelerato. Alcuni giocatori sono infatti adesso nella loro miglior forma per rendimento, Laurienté nella prima metà di stagione era stato discontinuo come al solito ma negli ultimi tre mesi sforna gol e assist. Probabilmente andrà via in estate. La squadra ha grande fiducia e arriva molto bene a questa partita".

In questo percorso di crescita c'è quindi grande merito dell'allenatore Fabio Grosso che è al suo primo vero anno di Serie A? "La stagione è sicuramente positiva ed è anche una sorpresa, Grosso è fondamentalmente alla prima esperienza di Serie A in carriera. Aveva già fatto pochissime partite col Brescia ma troppo breve per essere giudicato. A Sassuolo ha già fatto molto bene l'anno scorso in Serie B e adesso riesce a far interpretare molti stili di gioco alla sua squadra. Sa interpretare la gara in maniera diversa, sa abbassarsi e giocare in verticale o di dominare il gioco. Secondo me, Grosso è poi molto bravo nella gestione del gruppo e anche con le sostituzioni perché già l'anno passato trovava tanti gol dalla panchina. Tutti remano nello stesso verso: un esempio è Nzola che era stato mandato via da Pisa ed etichettato come non professionista, a Sassuolo invece corre e lotta, dimostrando di dare tutto per la squadra".

GENOA, ITALY - APRIL 12: Fabio Grosso, head coach of Sassuolo, looks on prior to kick-off in the Serie A match between Genoa CFC and US Sassuolo Calcio at Luigi Ferraris Stadium on April 12, 2026 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Un ex della partita sarà Walukiewicz che si sta ritagliando uno spazio importante nel Sassuolo. Ci sono possibilità che il club lo confermi anche per la prossima stagione riscattandolo dal Toro? "Penso di sì, ha giocato bene in questo campionato. Da terzino ha fatto il suo anche se all'inizio c'era un po' di scetticismo per questa posizione. Lui è un giocatore duttile e che fa tutto bene, mi ricordo poche sue partite eccellenti ma anche pochissime insufficienti. Il Sassuolo secondo me lo terrà perché questa è una stagione comunque positiva per lui".

Quali sono i punti deboli del Sassuolo emersi nell'ultimo periodo che i granata dovrebbero provare a sfruttare? "Difficile da dire. Nonostante il Sassuolo in difesa sia sempre molto ben focalizzato e concentrato in difesa, nelle ultime giornate è possibile che si stacchi un po' la spina. Col Genoa è andata peggio mentre contro squadre come Milan e Como c'erano grandi motivazioni. Da valutare anche come staranno Berardi e Idzes che non sono in ottima forma fisica dopo qualche acciacco nella gara col Milan".

D'altro canto quali sono invece i punti di forza e cosa sta funzionando molto bene nella squadra di Grosso ultimamente? "Nelle ultime partite ha funzionato quasi tutto. Quando il Sassuolo ha la possibilità di essere verticale con una difesa che lascia spazi, diventa molto pericoloso. Sia contro il Como che contro il Milan, Grosso ha preferito Nzola a Pinamonti per sfruttare proprio la profondità e trovare spazio anche per gli inserimenti di Berardi, Laurienté e Volpato".