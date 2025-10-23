Onofri a TN: “Simeone? Lo caratterizza l’umiltà. La sorpresa del Toro sarà…”

Sono state mosse critiche troppo frettolose a Marco Baroni? "Il mio discorso è in linea generale perché non vivo lo spogliatoio. So per certo che se un allenatore ha delle idee non le può far attuare in sette/otto giornate perché le dinamiche non sono semplici. Ci sono allenatori che rendono meglio nel breve periodo perché sanno adattarsi meglio all'avversario, altri hanno bisogno di un po' più di tempo perché devono inculcare la loro idea. Baroni sa quello che vuole in entrambe le fasi, in due mesi non si può vedere tutto quello che l'allenatore prepara durante gli allenamenti. Serve la sicurezza per affinare i meccanismi e i risultati fanno acquisire sicurezza".

La sorprende Simeone?"No, non mi sorprende affatto. Conosco personalmente il giocatore e la persona. Sono molto contento per lui e per il Toro. Simeone ha un'umiltà straordinaria, il che non è scontato nel calcio e a maggior ragione non è scontato per uno come lui, figlio d'arte. Al suo gol contro il Napoli sono saltato in piedi anch'io. Del resto, faccio il tifo per lui e per il Torino perché in granata sono cresciuto e mi sono tolto grandi soddisfazioni da giovanissimo; ho avuto il privilegio di giocare con i Castellini, gli Zaccarelli, i Mozzini. Non nascondo che devo tantissimo anche al Genoa, con cui ho giocato nove anni e poi ho intrapreso anche la carriera da direttore sportivo e da allenatore. Devo dire che nella mia carriera sono stato fortunato: non a tutti capita di vestire le maglie di Torino e Genoa. Sono due squadre che ti restano dentro. E non lo dico per piangeria o per prendermi l'applauso".