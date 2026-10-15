Il ricordo di Gigi Meroni, la Farfalla granata, è tornato oggi in corso Re Umberto. Per l'ex giocatore granata Giuseppe Pallavicini è un'occasione per ricordarlo insieme ad alcuni dei suoi ex compagni. Nell’intervista odierna a Toro News, si parla del valore di questi simboli per Torino e del presente della formazione di Ignazio Abate.

Ritrovarsi è sempre bellissimo con Claudio, Renato... "È sempre bello ritrovare qui dei compagni con cui abbiamo fatto parecchi anni insieme nel Torino. È proprio un piacere. Poi per ricordare Meroni. Tutti gli anni noi veniamo sempre con i vecchi ex calciatori per ricordare Meroni. Per noi è stato un personaggio molto importante della storia del Torino. Quindi è sempre un piacere venire. Ricordare un personaggio di questo genere qua come Meroni fa sempre piacere. Mi dispiace che altri ex calciatori non son potuti venire. Però lo ricordiamo volentieri un personaggio come Gigi che ha fatto la storia".

Il Toro attuale le sta piacendo, il primo Toro di Abate? "Aspettiamo un altro po’. Dopo le partite in casa contro Monza e Como potremmo dare un giudizio su Abate. Però mi sembra che è un ragazzo che ha voglia di fare, ha voglia di far vedere che può stare in questa categoria, in questa Serie A. Per adesso sette punti mi sembrano quelli giusti. C'è ancora da migliorare un po' il gioco, però c'è qualche giocatore che non è ancora in forma. L’ultima partita è stata discreta. Diciamo grazie al portiere, però i regali noi li accettiamo molto volentieri".