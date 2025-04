Patrignani a TN: “Il 4 maggio in marcia chiederemo a Cairo di vendere il Toro”

Buongiorno Mario. Come si strutturerà l'iniziativa del prossimo 4 maggio? "Abbiamo contribuito a richiedere i permessi alla Questura per la marcia. Non sono direttamente un organizzatore della manifestazione. Posso però dire che la mattinata sarà un momento importante, la speranza è di ripetere i numeri della marcia del 2003. Sarà una marcia in difesa dei valori del Toro, in difesa di chi ci vuole male, in difesa di chi ci voleva già spariti, in difesa di chi non vuole donarci un futuro. Si tratta di una marcia di calore e di passione, ma anche di contestazione perché reclamiamo per un Toro all'altezza del suo mito".

Urbano Cairo, secondo lei, non sempre ha agito per il bene del Torino?"La questione è complessa e merita di essere affrontata fin dal principio. Nell'estate del 2005 quando c'era il timore che il Torino diventasse una succursale della Lazio e i tifosi fecero la rivolta dell'Hotel Campanile, tutti fummo entusiasti di accogliere Cairo che appariva un vero salvatore. Mi ricordo che mi misi in macchina da Pesaro per applaudire Cairo nuovo presidente. Aggiungo che per anni non ho tollerato alcuna critica nei suoi confronti: guai a chi me lo toccava, dico una cosa blasfema ma per me nei primi anni Cairo era come la Madonna. Poi, però, qualcosa si è rotto. Ci ha promesso di entrare nelle 'sette sorelle' del calcio italiano e di qualificarci alla Champions League, invece fattivamente la sua gestione si è tramutata in un gelido e arido controllo economico senza la minima dimostrazione di credere in un salto di qualità. In modo scientifico si è dimostrato di non voler fare un salto di qualità. So perfettamente che alcuni presidenti del passato non sono finiti benissimo, pensavo che Cairo ragionasse a piccoli passi per evitare di ripetere la medesima storia. In realtà, questi vent'anni hanno messo in luce un risultato sportivo fallimentare. Non dobbiamo essere Inter, Milan e Juventus. Mi rapporto con Atalanta, Bologna, Fiorentina e Lazio. In quelle piazze c'è la voglia di fare, dentro il Toro non c'è la volontà di fare una grande storia. Aggiungo che anche a fronte di investimenti siamo incappati in tanta incapacità, del resto non puoi paragonare un Sartori del Bologna a un ex Spal come Vagnati. Il nostro Toro non ha futuro, vivacchia".