Patrizio Sala a TN: “Sapete qual è stato l’errore? Aver mandato via Vanoli”

Prego."Avrei tenuto Paolo Vanoli e sarei stato curioso di vedere il secondo anno con lui. Per il discorso fatto sopra gli serviva un altro campionato. Vanoli ha perso Bellanova a metà agosto senza essere interpellato: è facile fare il presidente così, anzi difficile fare l'allenatore con un presidente così".

Cairo ha chiesto di non trascendere nei toni della contestazione. Come vede la situazione?"Concordo: i toni non devono mai trascendere. Io concordo con la contestazione, però non bisogna uscire dai canoni civili. Cairo ha messo dei soldi nel Torino e questo va riconosciuto; ha fatto più male che bene al Torino e anche questo va riconosciuto. Con tutte le cessioni eccellenti che ha inanellato negli anni pensate che squadra avremmo avuto a disposizione".

La rosa attuale meriterebbe un'altra classifica?"Il tifoso del Torino non sogna nemmeno lo Scudetto, si accontenta di giocarsela per l'ottavo posto. Il tifoso granata non vuole vincere lo Scudetto dopo cinquant'anni, però vuole lottare per un obiettivo che non sia la salvezza. Ciò non è mai accaduto negli ultimi anni ed è chiaro che la delusione è enorme: non potrebbe essere altrimenti".

Come fare a lottare per qualcosa di diverso?"Direi che per lottare qualcosa in più deve terminare l'era Cairo. Se dopo vent'anni questi sono i risultati, forse è il caso di cambiare la presidenza. Sono cambiati i giocatori, gli allenatori e i direttori sportivi e poco o nulla è cambiato, quindi forse è il momento di cambiare chi comanda. Servirebbe uno con possibilità economiche in grado di dare continuità di lavoro dal punto di vista tecnico. Ho trovato assurdo mandare via Vanoli la scorsa estate, un grave errore, e infatti quest'annata sta andando come sta andando. E poi se vuoi provare a vincere, non devi vendere tutti gli anni i giocatori più bravi, altrimenti è ripartire sempre da zero".