Peduzzi (MonzaNews): “Izzo? Il miglior difensore della squadra, stagione da 8”

Conosciamo meglio il Monza, prossimo avversario del Toro, grazie a chi segue sempre da vicino le vicissitudini della formazione biancorossa

Federico De Milano Redattore

Il prossimo impegno del Toro sarà contro il Monza, la squadra rivelazione del campionato e che in classifica ha 45 punti proprio come i granata. Per conoscere meglio tutti i segreti della squadra allenata da Palladino abbiamo posto alcune domande a chi la segue sempre da vicino, ovvero Stefano Peduzzi direttore di MonzaNews.

Buongiorno Stefano, il Monza arriva in ottima forma a questa partita. Questa squadra mira all'ottavo posto come il Torino? Sarà quindi una sfida equilibrata?"Il Torino è una delle squadre che più ha messo in difficoltà il Monza in questa stagione, sia nella partita di andata che nell'amichevole dello scorso dicembre. Al di là della posizione in classifica penso che il Torino ha un'esperienza maggiore e una storia che conosciamo bene. Sarà una partita che il Monza non può sottovalutare per provare a raggiungere l'obiettivo ottavo posto perché magari a fine anno potrebbe valere l'Europa viste le penalizzazioni che potrebbe subire la Juventus".

Che tipo di allenatore è Palladino? Da quando è arrivato sulla panchina il Monza ha cambiato marcia ed è diventata una squadra pericolosa per tutti in questa Serie A. "È un allenatore straordinario. Non ho mai visto un allenatore così preparato dal punto di vista tattico ma anche della comunicazione. Lui non sbaglia mai una conferenza stampa e ciò significa che si prepara bene dal punto di vista comunicativo. Ha saputo creare grande empatia con i suoi ragazzi, a livello psicologico ha fatto un lavoro eccezionale. I risultati si vedono perché la squadra dà tutto per il suo allenatore. Purtroppo non potrà sfidare un suo maestro come Juric perché sarà squalificato".

Quali sono invece i punti deboli di questa squadra? Su cosa dovrebbe far leva il Toro per cercare di far male a questo Monza? "Al Monza manca un attaccante da doppia cifra. Sicuramente questo è un handicap per una squadra che vuole puntare in alto; il fatto che sia mancata una punta, però, ha avuto sia effetti negativi che positivi. Nei momenti di difficoltà un rapace d'area di rigore può fare la differenza e può cambiare la partita. Questo manca e certamente è un aspetto sul quale le squadre avversarie possono far la partita".

La notizia di Izzo coinvolge sia il Monza che il Torino in quanto società proprietaria del cartellino. Al di là di questa vicenda, come stava andando la stagione del difensore campano?"Si parla di un accordo tra le due società per cercare di farlo rimanere a Monza. Al di là di questo in campo ha disputato una stagionale eccezionale, da 8 in pagella. È stato il miglior difensore del Monza e non ha quasi mai sbagliato una partita. Da quando lui è entrato in squadra il Monza ha iniziato a fare punti e vittorie. È diventato anche un idolo della tifoseria e quindi la gente spera che questa sua vicenda giudiziaria si risolva nel migliore dei modi".

Quali potrebbero essere i giocatori del Monza più pericolosi in questa partita? Chi è apparso più in forma nelle ultime giornate?"Direi Caprari che non ha fatto benissimo nell'ultima partita contro la Roma ma è reduce da un buonissimo periodo. E poi cito anche Carlos Augusto che è il capocannoniere e secondo me è uno degli esterni sinistri più forti del campionato. A Monza lo godremo ancora poco perché va in scadenza tra un anno. Loro due comunque formano una catena sinistra importante e potrebbero essere i giocatori da temere di più nella squadra di Palladino".