Pellegatti a TN: “Ricci al Milan? Offerta irrinunciabile. E con Modric…”

In esclusiva il noto giornalista di fede rossonera ci racconta come il mondo Milan sta percependo l'acquisto del centrocampista granata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 2 luglio - 06:30

Samuele Ricci è ormai un giocatore del Milan. La sua esperienza in granata si è chiusa e mancano soltanto le ufficialità per stabilirne il trasferimento al club rossonero. Proprio la cessione di Ricci, annunciata ormai da mesi, è uno dei temi caldi delle ultime ore granata. In esclusiva su Toro News prova a portarci il punto di vista di casa Milan sull'operazione Ricci uno dei massimi esperti del mondo rossonero, ovvero Carlo Pellegatti.

Buongiorno Carlo. Come vede Samuele Ricci in rossonero?"Il Milan prende un giocatore giovane, italiano, nazionale. Ricci ha ampi margini di crescita, non è stato brillantissimo sul finire della scorsa stagione. Al Milan avrà un maestro importante: Luka Modric. Ricci è stato preso più per il futuro che per il presente. Andrà seguire. Non ci sono tanti giocatori in quel ruolo che possono dire di essere nazionali. Tra l'altro è stato capitano per alcuni mesi al Torino, quindi è certamente un giocatore di personalità".

Si parla di un'operazione che complessivamente porterà nelle casse del Torino 25 milioni. Prezzo congruo?"Vero, al momento appare congruo, però come per tutte le operazioni di mercato si capirà soltanto in futuro se il giocatore è stato regalato o è stato strapagato. Soltanto il suo rendimento in campo ci dirà chi avrà fatto l'affare. Oggi non appena un giocatore fa vedere qualcosa, specie se italiano, ha un incremento netto del prezzo del suo cartellino. Io sono d'accordo di avere giocatori italiani ma molto spesso il rapporto qualità-prezzo non è soddisfacente per chi compra. Il discorso non riguarda nello specifico Ricci, un ragazzo, lo ripeto, di prospettiva".

L'offerta del Milan era irrinunciabile per Ricci? "Sì, perché arriva in un buon momento storico per il Milan perché la prossima dovrà essere la stagione della ripartenza. Trova un allenatore che è un maestro, avrà come punto di riferimento un vero direttore sportivo che nei momenti importanti potrà aiutarlo. A livello di struttura societaria è molto più fortunato rispetto ai suoi colleghi della scorsa stagione. Anche per questa ragione ritengo irrinunciabile l'offerta del Milan per Ricci".