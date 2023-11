Spezzani (Gazzetta Modena): “Il Sassuolo fatica sempre con le squadre di Juric”

Come arriva il Sassuolo alla sfida contro il Toro? Quali sono i punti forti e quelli deboli della formazione neroverde? Lo abbiamo chiesto a chi segue sempre da vicino la squadra di Dionisi

Federico De Milano Redattore

Dopo la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia, il Torino si ributta in campionato dove è reduce dal successo di Lecce. Per cercare di dare continuità i granata dovranno rompere il tabù delle gare interne nel prossimo match che vedrà come avversario il Sassuolo. Non si tratterà di una sfida facile con i neroverdi che fin qui hanno avuto un cammino simile al Toro in campionato (12 i punti per i granata, soltanto uno in meno per gli emiliani). Per conoscere tutti i segreti della formazione di Dionisi abbiamo posto alcune domande a chi la segue sempre da vicino, si tratta di Valentina Spezzani de La Gazzetta di Modena.

Buongiorno Valentina, come arriva il Sassuolo a questa partita contro il Torino? La vittoria manca da fine settembre contro l’Inter…"Dal punto di vista dell'umore bene, il passaggio del turno in Coppa Italia ha dato molta carica alla squadra. Dionisi ha messo in campo otto nuovi acquisti e quindi era una squadra con tanti elementi nuovi. Ha dato buoni segnali facendo più di 30 tiri e 17 calci d'angolo, è stata una partita propositiva. Ovviamente però la vittoria manca e la speranza dell'ambiente è che torni il prima possibile, questo sarà l'obiettivo".

Entrambe sono reduci da una sfida di Coppa Italia giocata anche nei supplementari. Può pesare su due squadre non abituate al doppio impegno?"Relativamente perché Dionisi ha fatto abbastanza turnover. Verso la fine della partita poi ha messo Berardi, Pinamonti e Laurienté però hanno comunque giocato poco. I titolari comunque non sono scesi in campo tantissimo quindi credo che non peserà più di tanto".

I granata hanno appena un punto in più dei neroverdi in classifica? Possiamo aspettarci una partita equilibrata?"Credo di sì, non vedo una favorita netta sull'altra. Il Sassuolo contro il Torino fa sempre abbastanza fatica e anche in generale contro le squadre di Juric. Le squadre che puntano sulla fisicità e sui duelli fanno faticare i neroverdi. La vedo una partita in cui può succedere tutto, dipenderà anche molto dagli episodi o se qualcuno passa in vantaggio subito, basta poco. Credo che entrambe le squadre si sentano obbligate a vincere".

Quali sono i punti deboli del Sassuolo che il Toro dovrebbe provare a sfruttare?"La fragilità in difesa. Il Sassuolo non subisce tanto ma gli basta concedere quelle poche occasioni per prendere gol. Sicuramente questa fragilità in difesa è una delle problematiche emerse in questo avvio di campionato. Gli avversari possono fare affidamento su questo aspetto. A centrocampo e in attacco invece ci sono elementi che possono risolvere le partite".

Chi sono i due o tre elementi più in forma nel Sassuolo? Chi dovrebbe temere maggiormente un tifoso granata?"Da inizio campionato il più in forma è sicuramente Boloca che non aveva mai giocato in Serie A ma invece si sta dimostrando veramente sorprendente sia per testa che per qualità tecniche. Si pensava ci mettesse di più ad ambientarsi alla categoria. E poi Berardi è sempre temibile perché può creare pericoli da un momento all'altro".

