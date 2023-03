Spezzani (Gazzetta Modena): “Il Sassuolo ha sempre sofferto le squadre fisiche”

In vista della partita di lunedì in cui il Toro farà visita al Sassuolo abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino i neroverdi

Federico De Milano

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali, il Torino ha nel Sassuolo il prossimo avversario, la gara è in programma per lunedì alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi sono una delle formazioni più in forma di tutto il campionato e per conoscere meglio i segreti della squadra di Dionisi abbiamo fatto alcune domande a Valentina Spezzani de La Gazzetta di Modena.

Buongiorno Valentina, il Sassuolo è reduce da ben quattro vittorie di fila. La sosta è quindi arrivata nel momento sbagliato? "Dopo l'ultima partita contro lo Spezia Dionisi ha in realtà detto che la sosta è arrivata nel momento giusto perché la squadra aveva faticato tanto mantenendo il ritmo delle big. Infatti nel girone di ritorno solo il Napoli ha fatto più punti del Sassuolo e quindi c'era bisogno di staccare un po'. Dal punto di vista mentale l'inerzia era positiva e forse andava sfruttata ma dal punto di vista fisico invece un turno per riposare ci voleva".

Tra infortuni e squalifiche ci sarà qualche giocatore del Sassuolo che non sarà a disposizione di Dionisi per la partita contro il Torino? "A meno che non sia successo qualcosa di nuovo in questa sosta che non ci hanno ancora comunicato, tutti i giocatori del Sassuolo sono a disposizione per questa partita. Rimane fuori solo Muldur che è ancora lungodegente, gli altri invece sono tutti a disposizione di Dionisi".

Torino e Sassuolo sono distaccate da un solo punto in classifica, possiamo quindi aspettarci una partita equilibrata e che sia una sorta di scontro diretto per la parte sinistra della classifica? "Sì, il Sassuolo vuole fare di tutto sicuramente per arrivare nella parte sinistra della classifica, l'obiettivo è certamente questo qui. Ora che si è avvicinato ci punterà ancora di più, tra dicembre e gennaio ha vissuto un periodo difficile nel quale si è forse guardato di più alle spalle che davanti. Adesso però può iniziare il momento in cui inizia a guardarsi davanti. Sicuramente punteranno tutte e due le squadre ai tre punti perché è una partita importante".

C’è qualche punto debole nella squadra neroverde apparso ultimamente che il Toro potrebbe provare a sfruttare per far male? "Una difficoltà può esserci nelle caratteristiche della squadra perché il Sassuolo ha sempre sofferto gli avversari fisici e che ti vengono a prendere uomo su uomo. Le squadre di Juric in questo senso sono sempre molto ostiche per le caratteristiche del Sassuolo anche se da questo punto di vista è migliorato perché riuscito a far punti con l'Atalanta e ha pareggiato con l'Udinese. Questo sarà dunque un ulteriore test per capire se questo step è stato fatto perché saper affrontare avversari così fisici era una delle cose da migliorare".

Chi erano i giocatori del Sassuolo più in forma prima della sosta? Chi dovrebbe temere maggiormente un tifoso del Torino in questa partita? "Nelle ultime partite è stato confermato che Laurienté e Berardi sono quelli che in generale sono sempre i più temibili. Frattesi anche è una mezzala di inserimento che punta sempre la porta. Direi che quello offensivo è sicuramente un reparto temibile".