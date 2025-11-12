Venturato a TN: “Paleari sottovalutato. Da secondo a primo, già successo”

Anche nel suo Cittadella Paleari non partì titolare. "Proprio così. Era chiuso il primo anno da Alfonso. Non giocò molto nella prima stagione insieme ma il suo lavoro è stato premiato a lungo termine. Nella stagione successiva è diventato titolare della squadra e non si è più schiodato dalla porta. Paleari come tanti giovani di quel Cittadella è diventato un esempio di cosa significa lavorare bene in una società di provincia. Il Cittadella di quel periodo è stato preso come esempio anche grazie a casi come quello di Alberto".

Siete rimasti in contatto?"Sì, alcune volte ci sentiamo. Di solito mantengo un buon rapporto con tutti i giocatori che alleno, Alberto è uno di quelli con cui ho legato maggiormente. La sua capacità al dialogo e all'ascolto fanno la differenza. Nel mio Cittadella fu un valore aggiunto, non soltanto dal punto di vista tecnico".

Forse è arrivato troppo tardi alla ribalta della Serie A?"Sì, forse sì ma molto dipende dalle scelte che ognuno opera. Paleari scelse un Benevento che era stato costruito per risalire prontamente in Serie A, invece tutto girò storto e finì in Serie C. Comunque, il tempo premia chi agisce per il bene e alla fine Paleari si sta prendendo delle soddisfazioni molto meritate con un grande club come il Torino".

Rappresenta bene l'arte dell'aspettare il momento giusto."Sì, esprime un bellissimo messaggio, specie per i più giovani. Aggiungo che ha sempre saputo aspettare con l'atteggiamento giusto, quello di chi non si lamenta, di chi non muove polemiche sterili. Ha sempre aiutato l'altro e dovunque è stato ha dato il suo contributo dentro e fuori dal campo. Sono sincero: mi rende molto felice poter parlare di lui dopo tanti anni e celebrare la sua ascesa".

Lei è pronto a tornare in panchina?"Sì, sono sempre pronto a tornare. Nel calcio si sa che ci sono periodi di pausa. L'entusiasmo è sempre tanto e attendiamo fiduciosi una nuova chiamata".