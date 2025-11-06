I bimbi del Toro: “Sogniamo ciò che non abbiamo mai visto, un derby vinto”

Da Monza la piccola Francesca, da Torino l'ottimismo del 13enne Alessandro

Francesca è invece di Monza, allo stadio non riesce ad andare spesso ma questo non frena il suo entusiasmo fuori dal comune per i colori granata. "Da quando sono in fasce sono del Toro - racconta -. Il papà mi ha trasmesso la passione e insieme ci guardiamo tutte le partite. Anche il mio migliore amico Pietro tifa il Toro. Per noi è facile tifare il Toro: basta conoscere la storia di questa squadra e cambia tutto. La storia dell'aereo mi ha fatto emozionare. Però, adesso voglio vincere un derby perché io sono nata nel 2016 e l'ultimo derby vinto è del 2015, non voglio diventare vecchia per vedere una vittoria sulla Juventus". La franchezza con cui parla Francesca è strabiliante ed è il più bell'esempio della schiettezza infantile. "Giocatore preferito? Mio papà - afferma ridendo Francesca -. Nel Toro amo Zapata". Chi non manca mai allo stadio è il 13enne Alessandro, accompagnato da papà e fratello. In vista di sabato Alessandro vorrebbe con sé due giocatori del recente passato granata: "Ansaldi e Iago Falque, non ho dubbi". E poi aggiunge: "Guarderò il derby di sabato a casa per due motivi: voglio stare con la mia famiglia e non voglio mettere piede nello stadio della Juventus. Sono ottimista in vista del derby. Loro non sono in un grande periodo. Devo dire che mi spiace molto non ricordare nemmeno un derby vinto, l'ultima volta avevo solo tre anni. I miei compagni juventini me lo dicono spesso ma io uso una tattica: non li ascolto perché tanto so che il Toro è il meglio".