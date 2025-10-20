Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
tor italia granata Ancora Rauti: settimo gol in campionato. Dalla Vecchia entra bene
ITALIA GRANATA
In Serie B spazio nella ripresa per Cacciamani e Pellegri
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo pareggia 0-0 a Lecce, promosso Walukiewicz da terzino destro (VOTO: 6).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 1-0 sul campo del Tsc, Seck in campo fino all'88' (VOTO: 6).
