Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Cacciamani ancora titolare, convince Dalla Vecchia. Si rivede in campo Silva
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo batte 1-0 la Lazio e trova i primi punti della stagione. Ancora una maglia da titolare per Walukiewicz, impiegato nuovamente da terzino destro. Per il polacco 45’ di solidità, poi Grosso preferisce toglierlo all’intervallo per inserire un terzino di maggiore spinta (VOTO: 6).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 5-2 sul campo del Subotica, 90’ per Seck (VOTO: 6).
