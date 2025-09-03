Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Cacciamani convince ancora, Dalla Vecchia entra e trova l’assist decisivo
Alla prima da titolare, l'esterno sfodera un'altra prova convincente e sfiora l'assist
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 3-2 in casa della Cremonese. Walukiewicz, titolare da terzino destro, in difficoltà e saltato da Sanabria in occasione del secondo gol (VOTO: 5).
