tor italia granata Cacciamani convince ancora, Dalla Vecchia entra e trova l’assist decisivo

ITALIA GRANATA

Cacciamani convince ancora, Dalla Vecchia entra e trova l’assist decisivo

Alla prima da titolare, l'esterno sfodera un'altra prova convincente e sfiora l'assist
Alberto Giulini Vicedirettore 

Cacciamani convince ancora, Dalla Vecchia entra e trova l’assist decisivo- immagine 2

Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 3-2 in casa della Cremonese. Walukiewicz, titolare da terzino destro, in difficoltà e saltato da Sanabria in occasione del secondo gol (VOTO: 5).

© RIPRODUZIONE RISERVATA