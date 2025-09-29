Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Convince Walukiewicz, prima da titolare per Antolini
Un passo indietro per Cacciamani, espulso per doppia ammonizione nel primo tempo
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo batte 3-1 l'Udinese. Buona prova di Walukiewicz in fase difensiva. Richiamato in panchina al 79' (VOTO: 6).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 2-1 sul campo dell'Ofk Belgrado. Per Seck maglia da titolare e 73' in campo (VOTO: 6).
