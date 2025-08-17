Coppa Italia: Cacciamani già in vista, spazio anche per Walukiewicz e Dalla Vecchia

Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Si riparte dalla Coppa Italia per le squadre di Serie B e dalla Coppa Italia di categoria per le squadre di Serie C. All'estero tempo di qualificazioni per la Conference League e prime battute di campionato.