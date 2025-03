Coppa Italia_Torino Fc vs Cosenza, 11 August 2024, Stadio Olimpico Grande Torino, Torino Italy, Photo Nderim KACELI

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Ancora ai box i lungodegenti Pellegri e Sazonov.