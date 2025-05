Dellavalle solido, Seck ai playoff. Il Cluj di Popa vince la Coppa di Romania

Il centrale è tornato titolare per la prima volta dopo l'infortunio

Alberto Giulini Vicedirettore 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 12:12)

Torna l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito. In settimana si è chiuso il campionato di Serie B e stanno entrando nel vivo i playoff della Serie C.

DELLAVALLE (Modena): Il Cesena passa 1-0 sul campo del Modena, che termina il campionato all'undicesimo posto. Alla prima da titolare dopo l'infortunio, Dellavalle si congeda con una prova difensivamente solida (VOTO: 6).

SECK (Catanzaro): Il Catanzaro pareggia 0-0 a Mantova e tornerà in campo sabato per i playoff promozione. Solo panchina per Seck.

DI MARCO (Feralpisalò): La Feralpi supera 2-1 il Crotone ma non basta per accedere ai quarti dei playoff per la promozione in Serie B. Questa volta non c'è spazio per Di Marco, 90' in panchina.

SILVA (Crotone): Tra le fila dei calabresi maglia da titolare per Silva, richiamato in panchina al 56' (VOTO: 5.5).

POPA (Cluj): Il Cluj supera 3-2 l'Hermannstadt e si aggiudica la Coppa di Romania. Solo panchina per Popa, che ha perso il posto da titolare dopo l'infortunio.