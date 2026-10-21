Simeone, Braganca e poi...: ecco i 5 migliori in campo in Parma-Torino (VIDEO)

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Italia Granata

Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco i risultati e le prestazioni.

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