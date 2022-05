I prestiti del Toro: Celesia, tra Alessandria e Paganese una stagione complicata

La prima stagione da professionista di Celesia non è stata eccezionale, ma è finita in crescendo nonostante la retrocessione della Paganese

Giacomo Stanchi

Christian Celesia è reduce da una seconda parte di stagione in cui ha trovato più spazio. Il primo campionato da professionista è stato utile per fare esperienza. La scorsa estate è andato in prestito all'Alessandria, dove ha ritrovato Longo che lo stima. Purtroppo ha giocato solo tre partite e perciò è passato nel mercato invernale alla Paganese, dove finalmente ha potuto recuperare una relativa continuità.

L'ALESSANDRIA- A posteriori si può dire che il prestito all'Alessandria non sia stata la migliore destinazione possibile. Longo non gli ha dato il minutaggio sperato e il classe 2002 ha fatto moltissima panchina. Sono, infatti, appena tre le presenze, di cui solo una, quella della sconfitta a Lecce, da titolare. Nei grigi da agosto a gennaio ha giocato solo 82 minuti prendendo 2 ammonizioni, non proprio uno score eccezionale soprattutto pensando alle premesse. I piemontesi sin dall'inizio sono caduti nelle parti bassissime della classifica, complice anche il calendario sfavorevole, e questo non ha invogliato il mister a puntare su giovani alla prima esperienza tra i pro, come Celesia, chiuso tra l'altro dalla concorrenza di Parodi.Il ragazzo ha, quindi, preferito andare in prestito a Pagani, scendendo di categoria, sperando di giocare di più.

LA PAGANESE- Nelle prime stagioni da professionista è necessario fare esperienza, magari prendendo responsabilità in situazioni complicate. Questo è proprio quello che è si è trovato ad affrontare Celesia nella seconda parte della stagione alla Paganese. In Campania ha trovato un contesto difficile perché la squadra ha lottato fino alla fine per la salvezza, che poi non è arrivata dopo i playout contro la Fidelis Andria. In totale fra gli azzurrostellati ha totalizzato 11 presenze, di cui due da titolare. Si è guadagnato la fiducia del mister in un momento di tensione, cosa non del tutto scontata. Sei mesi in cui il difensore si è trovato a fare i conti con diverse difficoltà, che per un giovane possono anche contribuire ad arricchire un bagaglio d'esperienza

IL FUTURO - Nella prima stagione da professionista Celesia non ha brillato. Ha avuto molte difficoltà soprattutto nella prima parte della stagione, ma è andato in crescendo. All'inizio della carriera è comune a tanti non trovare immediatamente la titolarità. Il suo contatto scade nel 2023 e perciò sarà necessario fare dei ragionamenti con la società sul da farsi. L'ipotesi migliore per valutare la sua crescita sarebbe un nuovo prestito in una squadra che garantisca continuità, ma prima di tutto bisognerà fare chiarezza sulla situazione contrattuale.