Come sono andati gli appuntamenti dei giocatori granata in prestito in questo weekend
Italia Granata
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco i risultati e le prestazioni.
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