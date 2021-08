C'è spazio anche per Adopo, in campo nel finale con la maglia della Viterbese. In Serie B panchina per Celesia

Alberto Giulini

SERIE B — Si è aperta la nuova stagione e torna di conseguenza l'appuntamento del lunedì con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito. In evidenza nel fine settimana appena concluso soprattutto Altin Kryeziu, subito titolare nel Virton (seconda serie belga).

CELESIA (Alessandria): Si apre con una sconfitta sul difficile campo di Benevento il campionato dell'Alessandria. I grigi perdono 4-3 ma non sfigurano affatto contro una squadra sulla carta nettamente superiore. Solo panchina per Christian Celesia, aggregato ai nuovi compagni da pochi giorni.

SERIE C ADOPO (Viterbese): Un quarto d'ora per Michel Adopo, in campo nei minuti finali della gara di Coppa Italia di Serie C contro il Gubbio. La Viterbese si è imposta di misura (2-1), il centrocampista di proprietà granata non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra (VOTO: NG).

LOVAGLIO (Fermana): Impegno di coppa anche per la Fermana, eliminata ai calci di rigore dal Siena. Partito dalla panchina, Lovaglio ha fatto il suo esordio tra i professionisti subentrando al 62'. Per il 2002 di proprietà del Toro c'è stato spazio anche per mettersi in mostra con una bella discesa sulla fascia nel primo tempo supplementare (VOTO: 6).