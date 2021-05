Meité dalla panchina contro l’Atalanta. Serie C: playoff al via per Gemello

1 di 3

SERIE A

Con l'ultima giornata alle porte torna l'appuntamento con Italia Granata, per analizzare quelli che saranno gli impegni dei giocatori del Toro in prestito. Si gioca in Serie A e all'estero, in Serie C si va avanti con playoff e playout.

DJIDJI (Crotone): Dopo aver fatto un favore al Toro fermando il Benevento, il Crotone ospiterà questa sera la Fiorentina. Dovrebbe partire dal 1' Koffi Djidji.

IAGO FALQUE (Benevento): In campo domani a Torino il Benevento, fuori per un affaticamento muscolare il grande ex Iago Falque.

MEITE (Milan): Vita o morte per il Milan, che dovrà blindare la qualificazione in Champions sul difficile campo dell'Atalanta. Pioli se la giocherà dunque con i titolarissimi: in mezzo al campo Bennacer e Kessié, Meité partirà dalla panchina.