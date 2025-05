N’Guessan-gol in Slovenia, un infortunio ferma Ciammaglichella

Retrocede il Messina di Haveri e Dell'Aquila, Seck in semifinale playoff col Catanzaro

Alberto Giulini Vicedirettore 19 maggio - 15:13

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata. Ormai terminati i campionati di Serie B e C, si giocano playoff per la promozione e playout per evitare la retrocessione.

SERIE B — SECK (Catanzaro): Il Catanzaro supera 1-0 il Cesena e approda in semifinale playoff, dove se la vedrà contro lo Spezia. Solo panchina per Seck.

SERIE C — DELL'AQUILA (Messina): Il Messina perde 1-0 in casa del Foggia e retrocede in Serie D. Dell'Aquila, in campo dal 46', è l'unico a creare spunti interessanti tra le fila dei siciliani (VOTO: 6).

HAVERI (Messina): Solo panchina per Haveri.

ANTOLINI (Pro Vercelli): La Pro Vercelli supera 1-0 la Pro Patria e conquista la salvezza in Serie C. Solo panchina per Antolini.

BALCOT (Triestina): Lo 0-0 contro il Caldiero vale la salvezza per il Caldiero. Solo panchina Balcot, fresco di rientro da un infortunio.

SILVA (Crotone): Il Crotone perde 2-1 contro il Vicenza la gara d'andata nei quarti di finale dei playoff promozione. Panchina iniziale per Silva, in campo dall'83' (VOTO: NG).

RAUTI (Vicenza): Nel Vicenza maglia da titolare e 76' in campo per Rauti , che centra in pieno una traversa (VOTO: 6).

CIAMMAGLICHELLA (Ternana): Nei quarti di finale dei playoff promozione la Ternana perde 1-0 la gara d'andata in casa della Giana Erminia. Ciammaglichella indisponibile per un sovraccarico, da valutare il recupero per il ritorno.

ESTERO — BAYEYE (Radnicki): Il Radnicki cade 2-1 sul campo del Napredak, Bayeye assente per infortunio.

N'GUESSAN (Bravo): Il Bravo, in dieci uomini dal 25', pareggia 2-2 sul campo del Domzale. Il gol del pareggio porta la firma di N'Guessan, al primo gol stagionale

POPA (Cluj): In campo nel posticipo del lunedì il Cluj, atteso dalla trasferta con la Rapid Bucarest.