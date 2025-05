Playoff Serie C: Rauti e Ciammaglichella accedono alle semifinali

In Serie B si complica la strada del Catanzaro di Seck, ai box per infortunio

Alberto Giulini Vicedirettore 23 maggio - 11:06

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito. In settimana sono scese in campo le squadre impegnate nei playoff di Serie B e Serie C.

SECK (Catanzaro): Strada in salita per il Catanzaro, sconfitto 2-0 dallo Spezia nella gara d'andata delle semifinali per conquistare la Serie A. Seck indisponibile per infortunio.

CIAMMAGLICHELLA (Ternana): Ancora assente Ciammaglichella, alle prese con un sovraccarico. La Ternana ha vinto 2-0 contro la Giana Erminio, staccando il pass per la semifinale.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza supera 1-0 il Crotone e si qualifica per la semifinale playoff. Maglia da titolare e 72' in campo per Rauti. Buona la prova del classe 2000, che svaria su tutto il fronte offensivo (VOTO: 6.5).

SILVA (Crotone): La sconfitta di Crotone segna la fine del campionato di Silva con il Crotone. Il brasiliano è costretto ad alzare bandiera bianca al 35' del primo tempo per infortunio (VOTO: 6).