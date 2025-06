Prestiti Toro, Balcot: bene alla Triestina, ma l’infortunio blocca l’ascesa

L’ultima stagione per Bianay Balcot non è stata delle più fortunate. Il terzino destro classe 2005, prodotto del vivaio granata, a gennaio ha lasciato temporaneamente Torino per approdare alla Triestina in Serie C, alla ricerca di minuti e continuità. L’esperienza in Friuli, purtroppo, non ha potuto offrire tutto quello che il giovane si augurava.