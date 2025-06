Prestiti Toro, buona la prima per Padula tra i professionisti

L’attaccante classe 2004 ha convinto al Giugliano, conquistando la titolarità

Enrico Penzo Redattore 6 giugno - 14:02

Alla sua prima stagione tra i professionisti, Cristian Padula ha lasciato il segno. L’attaccante classe 2004, in prestito al Giugliano Calcio, che attualmente milita in Serie C, ha affrontato con personalità il salto nel calcio dei grandi, mostrando qualità tecniche e caratteriali che non sono passate inosservate né in Campania, né a Torino. 33 presenze, 5 gol e 3 assist sono i numeri di un’annata che lo ha visto crescere, adattarsi e incidere.

Padula in C: buono l'esordio tra i professionisti — Padula si è distinto per la capacità di attaccare la profondità, l’intelligenza nel muoversi tra le linee e una buona tecnica individuale. Non è un bomber da area piccola, ma un attaccante moderno, capace di giocare anche per la squadra. A Giugliano ha trovato spazio con continuità, mettendo minuti preziosi nelle gambe e affinando i propri movimenti offensivi contro difese organizzate.

Il Torino lo tiene d’occhio. Il club granata ha seguito da vicino la sua evoluzione, consapevole di avere tra le mani un giovane interessante, che ha bisogno però di continuare a giocare con regolarità per completare il proprio sviluppo. Per questo motivo, salvo ribaltoni in estate, è molto probabile che Padula venga girato ancora in prestito per la stagione 2025/26, magari in una piazza dove possa misurarsi con ambizioni più alte o con una maggiore pressione ambientale.

Padula ha risposto presente alla sua prima vera occasione tra i professionisti. Il prossimo anno dovrà essere quello della conferma, in attesa di capire se e quando potrà vestire il granata anche in Serie A.