Prestiti Toro, poco spazio per Ciammaglichella: ora il nodo rinnovo da sciogliere

Il centrocampista classe 2005 ha chiuso la stagione alla Ternana. Ora un futuro tutto da scrivere

Enrico Penzo Redattore 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 19:52)

La stagione di Aaron Ciammaglichella si chiude con l’amaro in bocca. Il centrocampista classe 2004, in prestito secco alla Ternana, è uscito sconfitto dalla finale playoff di Serie C contro il Pescara. Un epilogo doloroso per le Fere, che speravano nella promozione in B, ma che segna comunque un capitolo importante nella crescita del giovane granata.

Ciammaglichella, alla Ternana minutaggio in crescita — Arrivato a Terni a febbraio durante il calciomercato invernale per trovare spazio e minuti, Ciammaglichella ci ha messo tempo prima di inserirsi nelle rotazioni. Dopo un avvio in panchina, ha saputo trovare maggior minutaggio soprattutto con l'avvento di Liverani alla guida della squadra. Il finale in crescita è l'aspetto più positivo, dati i numeri non esaltanti: un gol in sette presenze, di cui una sola da titolare, per un totale di appena 224 minuti disputati.

Resta così qualche dubbio sulla scelta del prestito a Terni: Ciammaglichella ci ha messo diverse settimane a trovare spazio in una squadra rodata e seconda in classifica, facendo anche tanta panchina. A far ben sperare, come detto, è il minutaggio in crescita nelle ultime settimane. Ora il futuro sarà tutto da scrivere: Ciammaglichella torna a Torino con un contratto in scadenza nel 2026. Una situazione che mette il Toro a un bivio: un nuovo prestito non è possibile senza rinnovo, ci saranno i margini per un nuovo accordo?