Prestiti Toro, Silva brilla al Crotone: ora un nuovo prestito in Serie B?

Un campionato da titolare fisso, numeri interessanti e la sensazione di poter ambire a qualcosa di più

Enrico Penzo Redattore 17 giugno - 14:31

Dopo una stagione positiva con la maglia del Crotone, Jonathan Silva torna alla base e il Torino si trova di fronte a una decisione non banale. Il classe 2004, mandato in prestito in Serie C la scorsa estate, ha chiuso il campionato con 36 presenze, 4 gol e 9 assist, mettendosi in luce per continuità e versatilità. Ora il club granata si trova di fronte a una valutazione tecnica non secondaria: trattenerlo in rosa o puntare su un ulteriore prestito, magari in Serie B?

Silva, una stagione convincente — Cresciuto nel settore giovanile del Nacional Montevideo e arrivato a Torino nel 2020, Silva si è messo in evidenza per la sua duttilità tattica: il giocatore è in grado di spaziare su più fronti, dimostrandosi abile come ala, ma al tempo stesso distinguendosi anche come centrocampista centrale. A Crotone ha saputo ritagliarsi un ruolo stabile, offrendo un rendimento costante e mostrando una buona predisposizione alla doppia fase. Le statistiche stagionali – quattro reti e nove assist – evidenziano una certa partecipazione al gioco offensivo, in un contesto tecnico e tattico che gli ha permesso di esprimere le sue qualità con una certa regolarità. Il dato più rilevante resta comunque quello delle presenze (36 in totale), indice di fiducia da parte dello staff e di tenuta fisica e mentale da parte del giocatore.

Silva, quale decisione prenderà il Torino? — Jonathan Silva sarà probabilmente presente al prossimo ritiro estivo. Sul tavolo della dirigenza c’è ora una scelta: valutare l’inserimento graduale del giocatore in prima squadra, come alternativa giovane sulla corsia mancina, oppure optare per un secondo prestito, possibilmente in un contesto più competitivo rispetto alla Serie C. Una soluzione in Serie B potrebbe rappresentare un passaggio intermedio utile per testarne le potenzialità su un palcoscenico di livello superiore, senza bruciare le tappe. Molto dipenderà dalle scelte di mercato, soprattutto in uscita, e dal sistema di gioco che sarà adottato dallo staff tecnico. In ogni caso la stagione appena conclusa ha comunque fornito indicazioni utili: Silva ha risposto presente in un campionato professionistico e si è confermato un profilo da monitorare.