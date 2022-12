Rauti entra nel finale e trova un assist. Serie C: Savini titolare

1 di 3

SERIE B

Santa Cristina 2021, Rauti

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

KONE (Frosinone): Il Frosinone non va oltre il pareggio sul campo della rivelazione Sudtirol ma conserva comunque il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda e addirittura nove sulla terza. Assente il lungodegente Kone: rientro atteso non prima di gennaio.

RAUTI (Spal): Delude la Spal, sconfitta 3-2 da un Modena costretto in dieci uomini dal 35' del primo tempo. Una manciata di minuti per Rauti, gettato nella mischia all'81' per raddrizzare la partita ed autore di un assist (VOTO: 6)