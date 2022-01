Riscatto Rauti: doppietta (con eurogol) e assist. Crescita costante per Adopo

1 di 3

SERIE B

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Spicca Nicola Rauti, autore di una doppietta con il Pescara

CELESIA (Alessandria): Tre punti importantissimi per l'Alessandria, che supera 2-0 il Benevento. Non convocato per la gara Christian Celesia.

MILLICO (Cosenza): Il Cosenza perde in casa contro l'Ascoli, giocando quasi tutto il secondo tempo con l'uomo in meno. Comunque incoraggiante la prova di Vincenzo Millico, in campo per l'intera gara: l'attaccante scuola Toro è stato il più propositivo fra i suoi ed ha sempre provato la giocata, riuscendo in alcuni casi a creare superiorità numerica (VOTO: 6).

SEGRE (Perugia): Inaspettata battuta d'arresto per il Perugia, sconfitto 1-0 in pieno recupero dal Pordenone penultimo in classifica. Positiva la prova di Segre, che gestisce molto bene un gran numero di palloni in mezzo al campo ed esce all'82' con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0 (VOTO: 6).