Dalla Serie A alla Serie C ed estero: gli appuntamenti dei prestiti granata

Andrea Novello
D'alessandro

D'Alessandro su Meroni a TN: "Un uomo diverso da tutti e con un cuore grande" (VIDEO)

Italia Granata

Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni dei prestiti granata

Torino FC v AC Monza - Coppa Italia

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