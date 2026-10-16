Dalla Serie A alla Serie C ed estero: gli appuntamenti dei prestiti granata
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Italia Granata
Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni dei prestiti granata
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