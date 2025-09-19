tor italia granata Seck, c’è il derby di Belgrado. Rauti e Bianay-Balcot cercano conferme in C

L'esterno senegalese sta trovando spazio in Serbia
Alberto Giulini Vicedirettore 

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Per il Sassuolo c'è l'Inter, Walukiewicz in ballottaggio con Coulibaly per una maglia da terzino destro.

SECK (Partizan Belgrado): Per il Partizan arriva l'importante e sentitissimo derby con la Stella Rossa. Titolarità in vista per Seck

