ITALIA GRANATA
Seck, c’è il derby di Belgrado. Rauti e Bianay-Balcot cercano conferme in C
L'esterno senegalese sta trovando spazio in Serbia
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Per il Sassuolo c'è l'Inter, Walukiewicz in ballottaggio con Coulibaly per una maglia da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Per il Partizan arriva l'importante e sentitissimo derby con la Stella Rossa. Titolarità in vista per Seck
