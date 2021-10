Segre cerca conferme a Perugia. Serie C: Adopo e Rauti a caccia della svolta

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la presentazione degli impegno dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri.

CELESIA (Alessandria): Trasferta a Como per l'Alessandria, in cerca di continuità dopo la prima vittoria stagionale. Dovrebbe partire dalla panchina Christian Celesia.

SEGRE (Perugia): Appuntamento casalingo per il Perugia, che ospiterà il Brescia. Maglia da titolare in vista per Jacopo Segre, in gran forma prima della sosta.