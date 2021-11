Segre punto fermo del Perugia, Millico in ballottaggio. Adopo si candida

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la consueta presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri.

CELESIA (Alessandria): Appuntamento casalingo per l'Alessandria, che domani pomeriggio ospiterà la Ternana. A disposizione Christian Celesia, già in panchina lo scorso turno a Monza dopo l'infortunio al polpaccio. Il difensore classe 2002 dovrebbe partire dalla panchina.

MILLICO (Cosenza): In campo questa sera il Cosenza, che ospiterà la Reggina in un derby tutto calabrese. In ballottaggio per una maglia da titolare Vincenzo Millico.