Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Serie B: Dalla Vecchia titolare, si rivede Pellegri dopo il lungo infortunio
Il centravanti ha ritrovato minutaggio dopo la rottura del crociato
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo passa di misura contro il Verona, per Walukiewicz prestazione sufficiente da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 1-0 contro il Vojvodina, 64' per Seck (VOTO: 6).
