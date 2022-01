Serie B: Segre ancora promosso, rinviate le gare di Celesia e Millico

Il centrocampista sempre più punto fermo nella media a degli umbri

Torna l'appuntamento del lunedì con Italia Granata per il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito. In campo nel fine settimana il campionato di Serie B, che ha dovuto fare i conti con diverse squadre bloccate dal Covid. Jacopo Segre è stato quindi l'unico granata a scendere in campo.