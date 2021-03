Serie C: Adopo parte bene e poi cala, in crisi il Renate di Gemello

Il fine settimana dei granata in prestito: Onisa entra nel finale, Sportelli fuori lista. Rauti, altro rinvio: seconda gara saltata per focolai Covid

In un fine settimana caratterizzato dalla sosta dei campionati per far spazio alle Nazionali, non si è fermata la Serie C. Torna dunque l'appuntamento del lunedì mattina con Italia Granata, per passare in rassegna, pur in forma ridotta, il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.