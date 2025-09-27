Serie C: ancora Rauti, seconda doppietta consecutiva. Convince Padula

ANTOLINI (Pergolettese) : Finisce 0-0 tra Trento e Pergolettese, solo panchina per Antolini.

BIANAY-BALCOT (Ternana) : La Ternana passa 2-1 contro il Pontedera, Bianay-Balcot questa volta parte dalla panchina e subentra all'87' ( VOTO: NG ).

DELL'AQUILA (Arezzo) : L'Arezzo vince 4-2 in rimonta sul campo della Pianese e si conferma al primo posto nel girone B. Solo panchina per Dell'Aquila, fin qui poco impiegato.

DI MARCO (Ravenna) : Il Ravenna si impone 2-1 a Carpi e si conferma in vetta insieme all'Arezzo. Di Marco fuori per infortunio.

PADULA (Campobasso) : Il Campobasso supera 2-0 il Gubbio. Maglia da titolare e partita molto vivace di Padula, richiamato in panchina al 77' ( VOTO: 6.5 ).

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 2-1 sul campo del Dolomiti Bellunesi. Decisiva una doppietta di Nicola Rauti, la seconda consecutiva, per ribaltare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa. L'attaccante pareggia con un appoggio a porta vuota e trova il vantaggio nella ripresa con un mancino dal limite. Ottimo l'avvio di stagione di Rauti, a segno da tre gare di fila e già a quota sei gol in altrettante partite (VOTO: 7.5).