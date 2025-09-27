Toro News
Serie C: ancora Rauti, seconda doppietta consecutiva. Convince Padula

Avvio di stagione da urlo per l'attaccante: 6 gol in 6 partite
Alberto Giulini Vicedirettore 

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie C. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.

ANTOLINI (Pergolettese): Finisce 0-0 tra Trento e Pergolettese, solo panchina per Antolini.

BIANAY-BALCOT (Ternana): La Ternana passa 2-1 contro il Pontedera, Bianay-Balcot questa volta parte dalla panchina e subentra all'87' (VOTO: NG).

DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo vince 4-2 in rimonta sul campo della Pianese e si conferma al primo posto nel girone B. Solo panchina per Dell'Aquila, fin qui poco impiegato.

DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna si impone 2-1 a Carpi e si conferma in vetta insieme all'Arezzo. Di Marco fuori per infortunio.

GUEYE (Pontedera): Assente Gueye tra le fila del Pontedera.

PADULA (Campobasso): Il Campobasso supera 2-0 il Gubbio. Maglia da titolare e partita molto vivace di Padula, richiamato in panchina al 77' (VOTO: 6.5).

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 2-1 sul campo del Dolomiti Bellunesi. Decisiva una doppietta di Nicola Rauti, la seconda consecutiva, per ribaltare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa. L'attaccante pareggia con un appoggio a porta vuota e trova il vantaggio nella ripresa con un mancino dal limite. Ottimo l'avvio di stagione di Rauti, a segno da tre gare di fila e già a quota sei gol in altrettante partite (VOTO: 7.5).

