La sosta non ferma il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.
Italia granata
Serie C: Bianay-Balcot già gol all’esordio, si sblocca anche Padula
ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese supera 3-1 il Cittadella, Antolini in campo dal 90' per il recupero (VOTO: NG).
BIANAY-BALCOT (Ternana): Buona la prima per Bianay-Balcot nella vittoria sul campo del Rimini (4-1). Subito titolare con la maglia della Ternana, il francese trova spazio da quinto e porta avanti i suoi dopo pochi minuti con un bel colpo di testa. Sostituito al 74' con la vittoria già in tasca.
DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo passa 1-0 contro la Vis Pesaro, solo panchina per Dell'Aquila. L'esterno aspetta ancora la prima presenza in campionato.
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna supera 3-1 il Bra. Positiva la prova di Di Marco, soprattutto nella ripresa. Ammonito, viene richiamato in panchina al 60' (VOTO: 6.5).
GUEYE (Pontedera): Arriva l'esordio in Serie C per Gueye, in campo dal 78' nell'1-1 sul campo del Pineto (VOTO: NG).
PADULA (Campobasso): Il Campobasso in dieci uomini pareggia 2-2 sul campo del Carpi. Padula trova il gol del momentaneo 0-2 da centro area. Primo sigillo stagionale per il classe 2004 (VOTO: 6.5).
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 2-1 in rimonta contro l'Arzignano. Maglia da titolare per Rauti, che fatica a trovare i giusti spazi e si accende in una sola occasione. Sostituito al 60' (VOTO: 5.5).
