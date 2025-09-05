La sosta non ferma il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
ITALIA GRANATA
Serie C: Bianay-Balcot si candida subito. Di Marco verso la conferma
ANTOLINI (Pergolettese): Appuntamento casalingo per la Pergolettese, che sabato se la vedrà con il Cittadella. Antolini dovrebbe partire dalla panchina.
BIANAY-BALCOT (Ternana): Ternana ospite del Rimini. Bianay-Balcot, fresco di trasferimento, si candida subito per un posto da titolare.
DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo ospita la Vis Pesaro, Dell'Aquila verso la panchina iniziale.
DI MARCO (Ravenna): C'è il Bra sulla strada del Ravenna, Di Marco vede la conferma da titolare.
GUEYE (Pontedera): Il Pontederà scenderà in campo a Pineto, panchina in vista per Gueye.
PADULA (Campobasso): Campobasso ospite del Carpi, Padula si candida per una maglia dal 1'.
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza affronterà l'Arzignano, Rauti in ballottaggio per un posto nell'undici titolare.
