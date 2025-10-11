Toro News
Serie C: Bianay-Balcot verso la titolarità, Dell’Aquila in campo nel finale

Il terzino si sta ritagliando uno spazio importante nella Ternana
Alberto Giulini Vicedirettore 

La sosta per le nazionali non ferma la Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.

ANTOLINI (Pergolettese): Antolini verso la panchina contro l'Alcione.

BIANAY-BALCOT (Ternana): Bianay-Balcot verso la titolarità sulla destra contro Forlì.

DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo supera 1-0 il Gubbio e si conferma in vetta, Dell'Aquila in campo dal 77' (VOTO: NG).

DI MARCO (Ravenna): Ravenna ospite della Sambenedettese, Di Marco infortunato.

GUEYE (Pontedera): Panchina iniziale in vista per Gueye contro l'Ascoli.

PADULA (Campobasso): Rinviata la gara del Campobasso.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza ospita la Virtus Verona, Rauti si candida per una maglia.

