La sosta per le nazionali non ferma la Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor italia granata Serie C: Bianay-Balcot verso la titolarità, Dell’Aquila in campo nel finale
ITALIA GRANATA
Serie C: Bianay-Balcot verso la titolarità, Dell’Aquila in campo nel finale
Il terzino si sta ritagliando uno spazio importante nella Ternana
ANTOLINI (Pergolettese): Antolini verso la panchina contro l'Alcione.
BIANAY-BALCOT (Ternana): Bianay-Balcot verso la titolarità sulla destra contro Forlì.
DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo supera 1-0 il Gubbio e si conferma in vetta, Dell'Aquila in campo dal 77' (VOTO: NG).
DI MARCO (Ravenna): Ravenna ospite della Sambenedettese, Di Marco infortunato.
GUEYE (Pontedera): Panchina iniziale in vista per Gueye contro l'Ascoli.
PADULA (Campobasso): Rinviata la gara del Campobasso.
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza ospita la Virtus Verona, Rauti si candida per una maglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA