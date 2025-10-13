La sosta non ha fermato il campionato di Serie C, regolarmente in campo. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.
ITALIA GRANATA
Serie C: Bianay entra bene, scampoli per Dell’Aquila nell’Arezzo capolista
ANTOLINI (Pergolettese): L'Alcione passa 2-0 in casa della Pergolettese, solo panchina per Antolini.
BIANAY-BALCOT (Ternana): La Ternana pareggia 1-1 a Forlì. Dopo lo svantaggio entra Bianay Balcot, vicino al gol (VOTO: 6).
DELL'AQUILA (Arezzo): Spazio dal 77' per Dell'Aquila nel successo dell'Arezzo capolista contro il Gubbio (VOTO: NG).
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna passa 1-0 sul campo della Sambenedettese e resta in vetta insieme all'Arezzo. Di Marco ancora fuori per infortunio.
GUEYE (Pontedera): Pontedera travolto 5-0 ad Ascoli, solo panchina per Gueye.
PADULA (Campobasso): Rinviata la gara del Campobasso.
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 2-1 contro la Virtus Verona e resta al primo posto in classifica. Rauti in campo dal 61' (VOTO: 6).
