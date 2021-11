Serie C, da Adopo a Rauti: nessun granata sicuro della titolarità

Nonostante la sosta non si ferma il terzo campionato italiano: l’impiego dei granata è tutto da valutare

Alberto Giulini

Con la sosta per le nazionali si fermano i maggiori campionati europei ma non la Serie C. Torna dunque l’appuntamento con Italia Granata per il resoconto su quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.

ADOPO (Viterbese): Sta vivendo un periodo decisamente complicato la Viterbese, ultima in classifica nel suo girone. Tutta da valutare la posizione di Adopo in vista della gara di questo pomeriggio contro il Pontedera: dopo il cambio in panchina le gerarchie si sono azzerate.

LOVAGLIO (Fermana): Appuntamento casalingo per la Fermana, che ospiterà la Pistoiese. Dovrebbe partire dalla panchina Samuele Lovaglio.

RAUTI (Pescara): Per il Pescara domani gara casalinga contro il Teramo. Rauti in ballottaggio per una maglia.

VIANNI (Trento): Trasferta a Trieste per il Trento. Dovrebbe partire dalla panchina Samuele Vianni.