Torna l'appuntamento del lunedì con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito. Nel fine settimana andato in archivio ancora titolare Altin Kryeziu nella seconda serie belga, derby tutto granata tra Michel Adopo e Samuele Lovaglio nella C italiana.

CELESIA (Alessandria): Seconda sconfitta per l'Alessandria, che perde sul campo del Pisa (2-0) per via di una doppietta dell'ex granata Lorenzo Lucca. Ancora panchina per Christian Celesia, che aspetta ancora il momento dell'esordio con i grigi.