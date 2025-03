Serie C: Rauti-gol, sesto in campionato. Si rivede Balcot, espulso Dell’Aquila

Haveri costretto al cambio dopo pochi minuti, Ciammaglichella in panchina

Alberto Giulini Vicedirettore 24 marzo - 13:00

La sosta non ha fermato il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.

ANTOLINI (Pro Vercelli): La Pro Vercelli passa 2-1 in casa dell'Alcione Milano, ancora assente Antolini

BALCOT (Triestina): La Triestina cade 3-0 in casa della Giana Erminio. In campo dal 73' Balcot, impiegato nel finale per ritrovare minutaggio dopo l'infortunio (VOTO: NG).

CIAMMAGLICHELLA (Ternana): Solo panchina per Ciammaglichella nel derby contro il Perugia. Il centrocampista era sceso in campo pochi giorni fa con la nazionale Under 20.

DELL'AQUILA (Messina): Il Messina passa 3-2 in pieno recupero in casa del Giugliano. In campo dal 76', Dell'Aquila è stato espulso al 95' dopo un parapiglia finale (VOTO: NG).

HAVERI (Messina): Sfortunato Haveri, costretto al cambio al 14' (VOTO: NG).

PADULA (Giugliano): Spazio nella ripresa per Padula, in campo dal 59' (VOTO: 6).

DI MARCO (Feralpisalò): La Feralpisalò passa 2-0 contro il Trento, ancora indisponibile Di Marco.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza si impone 2-1 sul Caldiero Terme e resta ad un solo punto dalla vetta della classifica. Maglia da titolare e gol per Rauti, che trova il raddoppio dopo una buona combinazione. Sesto gol in campionato per l'attaccante scuola Toro (VOTO: 7).

SILVA (Crotone): Si chiude con un pareggio a reti bianche lo scontro in zona playoff tra Crotone e Catania. Panchina iniziale per Silva, tenuto fuori un po' a sorpresa e gettato nella mischia al 61' (VOTO: 6).