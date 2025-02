Serie C: si sblocca Di Marco, gol all’esordio. Attesa per Ciammaglichella e Balcot

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Ancora ai box i lungodegenti Pellegri, Sazonov e Popa.

DELLAVALLE (Modena): Il Modena cade 1-0 in casa della Sampdoria. Un passo indietro per Dellavalle: forse condizionato da un'ammonizione in avvio, va in difficoltà in più di un'occasione (VOTO: 5.5).