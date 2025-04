Si sblocca Ciammaglichella: primo gol tra i pro. Di Marco trova un assist

1 di 2

SERIE C

Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Ancora ai box i lungodegenti Pellegri e Sazonov. Diverse gare sono state rinviate per la scomparsa di papa Francesco e disputate in settimana, ad eccezione della Serie B che tornerà in campo più avanti.

DI MARCO (Feralpisalò): La Feralpisalò passa 2-0 in casa contro la Pro Vercelli. Altro spezzone per Di Marco, alla seconda da subentrante dopo l'infortunio. Il classe 2003, in campo dal 63', trova l'assist per il raddoppio (VOTO: 6,5).

ANTOLINI (Pro Vercelli): Spazio nella ripresa anche per Antolini, in campo dal 57' in un momento complicato per i suoi. Per il giocatore scuola Toro un rientro importante dopo quasi due mesi ai box (VOTO: 6).

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza vince 1-0 contro la Triestina e tiene vive le piccole speranze rimaste di promozione diretta. Panchina iniziale per Rauti, tenuto fuori perché non al meglio e gettato nella mischia al 63' (VOTO: 6).

BALCOT (Triestina): Tra le fila della Triestina ancora indisponibile Balcot.

CIAMMAGLICHELLA (Ternana): Prima gara con minutaggio più consistente e primo gol tra i professionisti per Ciammaglichella, a segno nel 2-0 contro la Pianese. Il centrocampista, gettato nella mischia ad inizio ripresa, ha sbloccato il risultato con un tap-in di testa (VOTO: 6.5).

DELL'AQUILA (Messina): Il Messina vince 2-1 in casa del Foggia, assente Dell'Aquila.

HAVERI (Messina): Si rivede Haveri, in campo dall'80' al rientro dopo l'infortunio (VOTO: NG).

PADULA (Giugliano): Il Giugliano cade 3-2 contro il Monopoli. Maglia da titolare e 62' in campo per Padula, che impegna il portiere avversario con un bel colpo di testa (VOTO: 6).

SILVA (Crotone): Il Crotone cade 2-0 contro la Casertana. Silva richiamato in panchina al 73' (VOTO: 6).