Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
tor italia granata Super Cacciamani: gran gol contro il Palermo. Bene Dalla Vecchia e Pellegri
L'esterno firma il successo con un gol di velocità e classe
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo passa con un netto 3-0 in casa dell'Atalanta. Walukiewicz se la cava ancora da terzino destro (VOTO: 6.5).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan supera 2-0 il Novi Pazar. Maglia da titolare per Seck, richiamato in panchina all'85' (VOTO: 6.5).
