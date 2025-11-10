tor italia granata Super Cacciamani: gran gol contro il Palermo. Bene Dalla Vecchia e Pellegri

L'esterno firma il successo con un gol di velocità e classe
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo passa con un netto 3-0 in casa dell'Atalanta. Walukiewicz se la cava ancora da terzino destro (VOTO: 6.5).

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan supera 2-0 il Novi Pazar. Maglia da titolare per Seck, richiamato in panchina all'85' (VOTO: 6.5).

